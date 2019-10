Donationen från den Stödkassen-ansvariga mottogs av Hurghada Gives under onsdagskvällen. Foto: Hurghada Gives

Efter SVT:s granskning – nu har donationen kommit fram

Nu har välgörenhetsorganisationen Hurghada Gives fått den donation som den Stödkassen-ansvariga samlade in till i slutet av augusti via sin privata Facebook-sida.

Igår kunde SVT Nyheter Blekinge rapportera om hur en insamling som skulle gå till fattiga barn och lidande djur i Egypten aldrig lämnades över till den organisation som utlovats. Insamlingen gjordes via en av Stödkassens ansvarigas privata Facebook-sidor, men med samma privata telefonnummer och swishkonto som används i arbetet med Stödkassen. Hur mycket pengar som swishades in är oklart, men enligt kvinnans egna uppgifter var det runt 600 kronor. – Vad jag lägger ut på min privata Facebook anser inte jag hör till saken. Det hör till mitt privatliv, sade den ansvariga kvinnan om det. Men du använder ju samma nummer och tillvägagångssätt? – Men även om jag är offentlig på Stödkassen så måste jag ju få ha ett privatliv, eller? Hade jag lagt ut den på Stödkassens sida hade jag absolut förstått att du hade ifrågasatt. SVT har efter publiceringen försökt få till en ny intervju med den ansvariga utan att lyckas. Bildbevis skickades till givare I sociala medier på Stödkassens sida skrev den ansvariga under tisdagen, efter SVT:s publicering: ”De 600kr som samlades in på min privata Facebook läs privata, har gått exakt vart de skulle gå. Till fattiga barn, tyvärr har jag ingen paypal som organisationen kräver, så de 600 kr vilar fortf på mitt konto, hur det nu kan vara relevant med mitt arbete på Stödkassen”. Hon skriver också att de fem personer som skänkt fått bildbevis på att pengarna användes. SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med en givare som swishade pengar till den aktuella insamlingen i Egypten. Från Egypten skickades, till givaren i Blekinge, bilder på barn som fått mat och kläder. – Jag fick veta att barnen på bilderna blivit hjälpta av mina pengar. Det var små barn, kanske sju-åtta år gamla. Jag gjorde det i god tro för att jag ville hjälpa. Nu vet jag inte vad jag ska tro längre, säger givaren. Men under onsdagskvällen lämnades till sist en donation på motsvarande 600 kronor över från den Stödkassen-ansvariga till Hurghada Gives, via en kontakt i Egypten. – Vi har precis fått pengarna och är väldigt glada över det. De kommer att användas för att köpa mat och medicin till invånarna i byn El Maris i norra Egypten, säger Zoe Shutler, förvaltningsordförande på Hurghada Gives. Dela Dela

