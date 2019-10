Foto: SVT

Samlade in till välgörenhet i Egypten – pengarna kom aldrig fram

Under en semesterresa i Egypten valde en av de två ansvariga för Stödkassen Blekinge att på sin privata Facebook be sina vänner swisha pengar till fattiga familjer och lidande djur. Pengarna påstods att de oavkortat skulle gå till organisationen Hurghada Gives – men inga pengar skickades vidare.

I slutet av sommaren frågade en av de två Stödkassen-ansvariga sina vänner på Facebook om någon var intresserad av att swisha 50-100 kronor till fattiga familjer och lidande djur i Egypten. Dagen efter lade hon upp en bild på barn med mjölkpaket i händerna, och skrev att pengarna skulle skänkas till den lokala välgörenhetsorganisationen Hurghada Gives. Insamling via privat Facebook-sida Stödkassens ansvariga var i kontakt med Hurghada Gives och hörde sig för om några donationer behövdes. Men några pengar sattes, enligt den egyptiska organisationen, aldrig in. Insamlingen gjordes via en av Stödkassens ansvarigas privata Facebook-sidor, men med samma privata telefonnummer och swishkonto som används i arbetet med Stödkassen. – Vad jag lägger ut på min privata Facebook anser inte jag hör till saken. Det hör till mitt privatliv. Men du använder ju samma nummer och tillvägagångssätt? – Men även om jag är offentlig på Stödkassen så måste jag ju få ha ett privatliv, eller? Hade jag lagt ut den på Stödkassens sida hade jag absolut förstått att du hade ifrågasatt. Har inte tagit emot några pengar SVT Nyheter Blekinge har varit i kontakt med ansvariga för Hurghada Gives. De säger att de ser allvarligt på att deras namn och bild har använts utan lov, och att de därför överväger en polisanmälan. – Vi har i skrivande stund inte tagit emot någonting från henne. Självklart är det mycket irriterande att hon tycks ha utnyttjat vårt namn för att få pengar eller donationer, säger Zoe Shutler, förvaltningsordförande på Hurghada Gives Dela Dela

