Köpte mat med kyrkans kort – var fjärde arbetsdag

Stadsförsamlingens tidigare kyrkoherde Pamela Garpefors bjöd under arbetet med Fredrikskyrkan ofta på mat – och lät medlemmarna betala.

Bara notan för luncher, middagar och fikor landade under de två år som SVT granskat på över 50 000 kronor.

Under samma period har drygt 90 000 kronor spenderats på resor, hotell och gåvor.

Den ekonomiska situationen i Karlskrona-Aspö är ansträngd och nyligen tvingades kyrkans nuvarande ledning att säga upp sex anställda, däribland kyrkomusiker och präster. Som SVT Nyheter Blekinge tidigare avslöjat är bakgrunden fördyringen av det jättelika projektet att renovera Fredrikskyrkan – ett arbete som blev närmare hundra miljoner kronor dyrare än vad den initiala kalkylen angav. Parallellt gjorde församlingen sig av med egna tillgångar i form av fastigheter och värdepapper. Luncher med styrgruppen Men det är inte bara renoveringen som kostat pengar. SVT:s granskning visar att det också tillkommit utgifter för mat, resor och hotell – de flesta poster kopplade till arbetet med kyrkan. Under perioden januari 2017 till februari 2019 bjöd den dåvarande ledningen på mat eller fika vid 137 tillfällen och för totalt 51 505 kronor. Det innebär att det gjorts kortköp för mat eller fika var fjärde arbetsdag under den aktuella perioden. Trots att delar av fakturaunderlagen varit ofullständigt när det redovisats och godkänts, framgår det att många av bjudluncherna ätits som en del i arbetet med kyrkan. Till bordet har den tidigare kyrkoherden Pamela Garpefors vid upprepade tillfällen bjudit den tidigare kanslichefen Per Gustafsson, en chef hon samtidigt haft en kärleksrelation med. Flera fakturor saknade både förteckning över deltagare samt syfte med bjudningen, något Gustafsson korrigerade i efterhand, först efter att SVT ställt frågor om saken. Resor till Stockholm Granskningen av parets tjänstekort visar att det använts drygt 92 000 kronor till Stockholmsresor, hotell och gåvor. Också resorna har gjorts under arbetet med Fredrikskyrkan – bland annat har olika stolsmodeller prövats. Av den totala summan får den tidigare ledningens kort är 110 570 kronor utgifter knutna till Pamela Garpefors kort medan 33 615 kronor betalats från Per Gustafssons. Samtliga köp har godkänts av kyrkorådets ordförande Gertie Olsson (S) som menar att företagskorten ska användas ”restriktivt” samt med ”etik och moral”. – Men jag vet att det blev en hel del arbetsluncher och resor i samband med den mest intensiva fasen kring Fredrikskyrkan. Det kan förklara varför det ser ut som det gör. Gertie Olsson (S), kyrkorådets ordförande. Foto: SVT Har granskats Enligt Gertie Olsson har interna granskningar visat att representationen i stadsförsamlingen hanterats enligt riktlinjerna. – Jag har känt mig trygg med de besked jag fått. Jag ville få det utrett eftersom det visade sig att cheferna hade en kärleksrelation och fick till svar att allt var i sin ordning. Dela Dela

