Våldet under pandemin skildras i ny bok

– I spåren av coronapandemin kunde man redan efter några veckor se ett ökat våld, berättar författaren och journalisten Joakim Medin.

Riksförbundet Unizon ger ut boken Samhällsbärarna, där 20 olika kvinno-, tjej- och ungdomsjourer har intervjuats om vad de observerat hittills under pandemin.

– Bilden som framträder är inte fullständig eftersom pandemin fortfarande pågår, men det som redan trots det framkommit är att nästan alla jourer jag pratat med har sett en kraftig ökning av antalet stödsökande personer.

Ökningen kom krypande i Karlskrona

Som SVT Nyheter Blekinge tidigare berättat så ökade samtalen till kvinnojouren i Karlskrona med 50 procent under pandemiåret 2020. Och just kvinnojouren i Karlskrona är en av de 20 jourer som intervjuats till boken om det ökade våldet under pandemin.

– Intervjun med kvinnojouren i Karlskrona var väldigt intressant. De upplevde att det inte kom en omedelbar kraftig ökning när pandemin dök upp, vilket många andra upplevde. I Karlskrona kom det mer krypande, säger författaren Joakim Medin.

Flera av de intervjuade jourerna, däribland Karlskrona, upplevde också att socialtjänsten och lokala myndigheter inte alltid erbjudit den assistans som behövts under det gångna året.

– Det kan handla om planerade möten som skjutits upp eller ställts in.

Tidsdokument av krisen

Man hoppas nu att boken ska bli en lärdom inför framtiden.

– Vi vill att boken ska vara ett tidsdokument som samlar vad som hände under den här krisen – en kris som saknar motstycke i vår nutida historia.