Ännu en man gripen för dödsskjutningen i Borlänge

Mannen greps i fredags eftermiddag och ska ha anhållits i sin frånvaro för två veckor sedan.

– Han anhölls vid samma tillfälle som den andre mannen som sitter häktad men vi har inte kunnat lokalisera honom förrän nu. De båda är misstänkta tillsammans och i samförstånd för mord och mordförsök, säger vice chefsåklagare Kristofer Magnusson.

Var greps han?

– Det ska ha varit i Malungstrakten.

”Många intressanta uppgifter”

Mannen har förhörts under helgen och under söndagen lämnade åklagare Kristofer Magnusson in häktningsframställan.

Enligt häktningsframställan är mannen häktad på sannolika skäl, den starkare misstankegraden, misstänkt för försök till mord och mord.

Hur bra bild har ni av händelseförloppet och vad det är som har skett?

– Det är svårt för mig att uttala mig om det. Vi har fått in många intressanta uppgifter och vi har uppgifter som ligger till grund för de misstankar som nu görs gällande, mer än så kan jag inte säga, säger Kristofer Magnusson som heller inte vill kommentera om ytterligare gärningsmän söks.

Tidigare anhållen inte längre misstänkt

Den person som inledningsvis frihetsberövades i ärendet och satt anhållen skäligen misstänkt är nu helt avskriven i utredningen.

– I slutet av förra veckan tog jag beslut om att avskriva misstanken mot honom så han är inte längre misstänkt.

Sköts till döds på öppen gata

Det var den 11 januari som en skottlossning i ett bostadsområde i Kvarnsveden i Borlänge. En man sköts till döds och en annan man skadades allvarligt.

En dryg vecka efter händelsen häktades en man i Västmanland på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord.