Att fler vill köpa hus i Dalarna under pandemin

– Vi har märkt att allt fler blivit intresserade av att just köpa hus och mycket är kopplat till pandemin. Fler vill ha egen trädgård, större utrymme och nära till natur, säger fastighetsmäklaren Jenny Lorenz.

Enligt den senaste statistiken så har villapriserna fortsatt att öka och visat en uppgång med 2 procent i juni medan bostadsrätter blivit mindre attraktiva på många ställen i Dalarna.

– Det finns många säljare och lite färre köpare så att säga, och speciellt på de mindre bostadsrätterna. Däremot finns det vissa ställen så som Malung-Sälen och Falun där det fortfarande är högt tryck och bra försäljning oavsett storlek.

Bostadsrätterna dyrare per kvadrat meter

Medelpriset i Dalarna under 2021 på bostadsrätter ligger enligt Svensk mäklarstatistik på mellan 6000 och 46000 kronor per kvadratmeter. Husen är lite billigare och kostar mellan 14 000 och 29 000 per kvadratmeter.

– I Falun och Leksand ser man att priserna gått upp markant när det kommer till husköp. Precis just nu är det i Borlänge som priset ökar kraftigt.