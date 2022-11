Från dialog och överkörda tomter – därför pausas centrumutvecklingen i Idre

Försäljningen av markytan Prästjolet gjordes parallellt med att diskussioner fördes i bygden om hur byn skulle utvecklas.

Kommunen bjöd in till flera möten under 2020 och år 2021 för att presentera en plan över hur Idre skulle se ut i framtiden och för att få in synpunkter. Men allt föll inte i god jord, speciellt då flera bybor upptäckte att deras mark tagits i anspråk:

Se klippet: Torsten skulle få väg genom sitt nybygda garage – utan att ha blivit informerad av kommunen:

Planerna har pausats

Efter ytterligare dialogmöten har det sedan varit väldigt tyst om centrumplanerna. Under våren 2022 skulle det ha tagits beslut i fullmäktige om vilka satsningar som skulle göras i Idre – men inga beslut fattades.

Nu står det klart att utvecklingsplanerna pausats och sent som för några veckor sedan bjöd kommunen in till ytterligare ett nytt dialogmöte.

