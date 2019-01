Sprängämnesamnestin är över – ”Dalarna vann ligan överlägset”

För första gången genomfördes en sprängämnesamnesti, tidigare har bara vapenamnestier genomförts.

De exakta siffrorna har inte sammanställts ännu, men poliskommissarie Tobias Virolainens uppfattning är att det i Dalarna har kommit in väldigt mycket sprängämnen under amnestin.

– Dalarna vann ligan överlägset i region Bergslagen iallafall. Min uppfattning är, även om jag inte har belägg för det här och nu, att Dalarna ligger högt även i förhållande till de andra länen i landet, säger Tobias Virolainen, som är regionalt ansvarig för sprängämnesamnestin i polisregion Bergslagen.

Vad kan det bero på?

– Jag vet inte, det blir bara en gissning från min sida. Men Dalarna är ju ett skogs- och gruvlän så att säga. Det är möjligt att det påverkar att tillgången har varit god genom åren, att folk har tagit hem och så har det blivit liggande. Men det är som sagt bara en gissning, jag har inget belägg för att det är så, säger Tobias Virolainen.

Kommer inte åt den kriminella miljön

Trots att polisen har fått in mycket sprängämnen har det inte riktigt gått som man hoppades, enligt Tobias Virolainen.

– Vi kan ju konstatera att vi inte har fått in det som kanske var en from förhoppning iallafall, att vi skulle få in från den kriminella miljön. Min bestämda uppfattning är att vi inte har fått det, säger han.

Ser en vinst i amnestin

Trots att polisen inte har fått in sprängämnen från den kriminella miljön, som var förhoppningen, ser ändå Tobias Virolainen en vinst med amnestin.

– Nu har vi rensat Sverige på sådant som folk har haft liggande och det finns en vinst i det naturligtvis, dels finns det ju en risk att det hade hamnat på tippen om inte vi hade tagit hand om det. Eller så hade, en del av det iallafall, kunnat komma till kriminell användning så småning om, säger han och fortsätter:

– Så det fanns en vinst i att vi gjorde det här och nu tror jag att det är rensat i stugorna i ganska stor utsträckning.

Mycket gamla ämnen

De vanligaste ämnena som kommit in är sådant som varit mellan 20 och 40 år gammalt, som alltså legat hemma hos folk och dammat.

– Ja, det vi har fått in är till största del sådant som folk har haft liggande hemma under väldigt lång tid. Det är mycket civila sprängämnen, mycket finkalibrig ammunition och en del stubiner av olika slag, det är de stora grejerna, säger Tobias Virolainen.