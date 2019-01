Misstänkte mannen häktad – inte för människorov

Det var sent på onsdagskvällen som Aftonbladet var först med att rapportera om en misstänkt kidnappning av en 15-åring i Falun. Enligt en källa till tidningen ska det ha rört sig om en situation där en person ska ha ringt pojkens föräldrar och krävt dem på pengar i utbyte mot att pojken inte skulle skadas.

Inte misstänkt för människorov

Den 30-årige mannen greps under natten mot torsdagen, samtidigt som den 15-årige pojken hittades. Under fredagen begärdes mannen häktad av åklagare och under lördagen häktades han, på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och övergrepp i rättsak. Enligt rätten finns det risk att den misstänkte fortsätter med brottslig verksamhet. Misstankarna om övergrepp i rättssak ska, enligt vad åklagare tidigare uppgett, gälla en annan målsägande i ett annat ärende.

Hävdar att vapen inte var äkta

Den misstänkte mannen själv nekar till anklagelserna och han menar att det vapen som anges inte är ett riktigt vapen som kan användas.

Enligt protokollet från häktningsförhandlingen ska åtal väckas senast den 25 januari.