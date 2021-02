Norska gränsen öppnas för svenska skolbarn igen – regeringen backar efter hård kritik

Det var för två veckor sedan som norska myndigheter ytterligare skärpte kraven på vilka som ska få komma in i landet. Av rädsla för att få in mer av det muterade coronaviruset stoppades då skolbarn som bor i Sverige från att komma in i Norge.

SVT Nyheter Dalarna berättade då om familjen Hemstad i svenska byn Gränsbo utanför Rörbäcknäs där sonen som går i skola i norska Trysil snabbt tvingades flytta till sin farmor i norska Östby för att överhuvudtaget kunna gå i skolan.

– Det här är helt ohållbart, sa då mamman Ingeborg Hemstad.

“Glad att det nådde regeringen”

Efter kritiken backar nu norska myndigheter. Från och med måndag har regeringen beslutat att öppna gränsen igen för skolbarn som bor i Sverige men som går i skola i Norge.

– Jag är så glad att det här nådde fram ända till regeringen. Det är en stor lättnad, säger Ingeborg Hemstad i dag.

Lärare får inte pendla över

Men istället införs från måndag ett stopp för lärare och barnomsorgspersonal som pendlar över gränsen.

Skolpersonal i Dalarna och Värmland som reser över gränsen har redan fått besked om att de inte kan jobba i Norge från och med måndag.