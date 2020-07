Upplever du trängsel där du bor

Hela familjer går in och handlar, räcker ju med en förälder och den andra är med barnen i bilen under tiden, eller ta med ett äldre barn om bärhjälp behövs. Men nu ska hela familjen shoppa loss istället!

Tycker det är onödigt många som går i grupp inne i butikerna, just nu bör vi nog tänka på att gå ensam och handla om man måste. Speciellt med den ökande mängd besökare/turister.