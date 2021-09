Det här händer med din bil på skroten

Skyfallen och översvämningarna i Gävle under augusti månad har tvingat hundratals bilägare att skrota sina bilar. Nya bilar, äldre bilar, försäkrade, oförsäkrade.

Vattnet verkar inte ha skonat någon och bilar har vattenfyllts i underjordiska garage, fastnat under viadukter eller bara fått in vatten. Men vad händer då med din bil på skroten? Kolla in klippet ovan, så får du veta.