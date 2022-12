Furuviksparkens vd: ”De har varit med om en oerhört traumatisk upplevelse”

Fyra schimpanser sköts till döds i samband med rymningen från hägnet på Furuviksparken och ytterligare en har fått skador. Under lördagen lyckades djurparken få in de schimpanser som befunnit sig löst i aphuset i ett säkert hägn och situationen är nu under kontroll.

Fokus ligger på att ta hand om de tre schimpanser som överlevt. I ett pressmeddelande från Furuviksparken uppges apornas hälsoläge vara stabilt.

”De äter, dricker och rör sig runt i hägnet. Dock har de alla varit nedkylda, haft begränsad tillgång till föda under två dygn och har varit med om en oerhört traumatisk upplevelse”, skriver parken.

Behandlas för förkylning

Schimpanserna behandlas med antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel eftersom de dragit på sig en förkylning och för att undvika att de ska drabbas av luftvägsinfektioner. Schimpansen Selma, som tidigare uppgavs vara allvarligt skadad, bedöms ha lindrigare skador än man tidigare befarat.

”Just nu är vårt fulla fokus att fortsätta ta hand om schimpanserna för att säkerställa deras hälsa och välmående”.

Djuparken skriver också att en oberoende utredning ska göras för att bringa klarhet i de frågor som finns kring incidenten.