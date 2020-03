Här slår stormen Laura till mot Hallandskusten

– Det blåser framförallt vid kusten. Vid exempelvis Nidingen har det gjorts mätningar på 34 meter per sekund. Men det har börjat blåsa på rejält även i inlandet. I Torup har det uppmäts 27 meter per sekund, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI:

Stomen Laura drog in från havet under förmiddagen och väntas täcka i stort sett hela Götaland. Under dagen har det blivit allt mer blåsigt. Det beräknas kulminera under tidig eftermiddag.

Under dagen har ett flertal larm inkommit om nedfallna träd på flera av vägarna i Halland. Räddningstjänsten har åkt ut för att åtgärda problemen.

Enligt SMHI blir vädret lugnare framåt kvällen.

– Lågtrycksområdet rör sig österut och vinden avtar västerifrån, säger Linus Karlsson.

I klippet ser du hur stormen slår mot Varberg.