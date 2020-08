Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Klicka på klippet för att se intervjun med pensionären Kurt Johansson som startade gruppen på Facebook som nu har flera tusen medlemmar. Foto: Daniel Strömbäck/SVT

Namninsamling ska stoppa hotellet på Österskans

Under lördagen samlades flera personer från Facebook-gruppen ”Önskar inget hotell i Picassoparken!” i just picassoparken i Halmstad för att samla in namn till en lokal folkomröstning för att stoppa bygget av det planerade 16-våningshotellet på Österskans.

Kurt Johansson startade Facebook-gruppen den 9 mars 2020. Gruppen har i skrivande stund 3200 medlemmar, där alla är överens om en sak: Att det planerade hotellet inte ska ska få byggas vid Österskans. – Vi startar en namninsamling för att få till en folkomröstning i detta ärende. Det förstör hela stadsbilden, det kommer skymma vårt vackra bibliotek, det kommer att skymma parken, det kommer att ta över stadsbilden helt och hållet, säger initiativtagare Kurt Johansson. Klicka på klippet för att höra varför Kurt och medlemmarna är emot hotellet.

