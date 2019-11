Pingvinen – det blir namnet på Varbergs nya simhall

Varbergsborna hade en dryg månad på sig att delta i tävlingen om vad den nya simhallen skulle heta och kreativiteten flödade. Totalt skickades 226 giltiga namnförslag in.

– Jag tycker det är jätteroligt att vi fått in så många förslag eftersom det här är Varbergs största investering. Många namn vi fick in var av Varbergskaraktär, så som Bockstenssimmet. Vi fick även in förslag som Poseidon, men det passade inte så bra då det är det som simhallens drunkningslarm heter, säger Lena Språng (C).

Två vinnare – ett namn

Bakom det vinnande namnförslaget var det sexårige Emir Onbasi och Michel Mourou som båda två föreslog Pingvinen. Som pris vann de ett presentkort på simhallen till värde av 1 000 kronor vardera.

– Nu hoppas vi att namnet faller på plats i folkmun hos Varbergarna, säger Lena Språng (C).