Polisens uppmaning inför inställda Wheels and wings: Kom inte hit

Det blev kaos förra året när tusentals personer samlades för spontancruising under inställda Wheels and wings, menar Falkenbergs kommun och polisen. I år vill de stoppa bilentusiasterna från att komma in till stan. Trots det planerar cruisare för att komma dit även i år.