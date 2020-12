Lärarförbundet i Helsingborg slår larm: ”Mycket ansträngt läge”

Tidigare i veckan gick smittskyddsläkaren i Skåne ut och rekommenderade de skånska kommunerna att ge sina skolor jullov den 18 december. Helsingborgs stad påverkas inte av uppmaningen eftersom jullovet redan var schemalagt att börja den dagen. Men Lärarförbundet i Helsingborg slår larm om att något behövs göras även här, då oron är stor bland kommunens lärare.

– Ofta upplevs det som att skolan ses som en bubbla som existerar vid sidan av övriga samhället där vi förväntas utföra arbetet på samma sätt och med samma krav som tidigare, säger Julie Gjelsvik Lindh, högstadielärare och styrelseledamot i Lärarförbundet Helsingborg. Men vi är mitt i en pandemi och plötsligt står du i början av en skoldag då hälften av dina kollegor och en tredjedel av dina elever är borta.

“Ansträngt läge på alla skolor”

Efter regeringsbeslut sker majoriteten av all gymnasieutbildning i landet på distans sedan i måndags.

Nu vill Lärarförbundet i Helsingborg att kommunen ska ge rektorerna på grund- och förskolorna välsignelse att vädja till alla föräldrar att hålla sina barn hemma den sista veckan innan lovet.

– Läget är mycket, mycket ansträngt, säger Julie Gjelsvik Lindh. Man måste ges förutsättning som skolledare att sätta in det som behövs.

På fredagsmorgonen hade kommunens krisledningsgrupp möte där man diskuterade fler åtgärder för att stoppa smittspridningen.

– När det gäller högstadiet så pratade vi idag om vi kan skicka hem eleverna med distansundervisning den sista veckan, säger kommunalrådet Peter Danielsson (M). Men det kan vi inte enligt skolförordningen. Då behöver Smittskydd Skåne först be oss att göra det. Men gör de det så skulle jag välkomna ett sådant besked.

Så gör andra kommuner

Just en sådan rekommendation gav Region Stockholms smittskyddsläkare till kommunerna i den regionen på fredagen.

I bland annat Karlskrona och Stockholm har kommunerna uppmanat föräldrar att försöka hålla sina barn i förskoleåldern hemma under jul- och nyår. Även ett sådant förslag är Lärarförbundet i Helsingborg positiva till, då förskolorna ofta får slå ihop barngrupper som inte normalt träffas just under storhelger.

På torsdagen släppte Region Skåne nya siffror på hur spridningen av Covid-19 ser ut i länet. Dessa visade att Helsingborg inte bara fortsatt har störst smittspridning i Skåne – utan dessutom näst störst smittspridning av alla kommuner i hela landet.