Nya analyssvar: Vattnet i Hallandsåstunneln innehåller PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier. Det används bland annat i impregneringsmedel i textilier eller papper och kartong till matförpackningar. Eftersom PFAS-ämen är svåra att bryta ner finns de överallt i miljön. Att dricka vatten som innehåller PFAS är inte akut farligt men om man får i sig dessa ämnen under lång tid kan det påverka hälsan. Foster och barn är troligen extra känsliga. Ämnena förs över till ammande barn via modersmjölken och till foster via moderkakan.

Källa: Livsmedelsverket