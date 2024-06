Inför uranbeskedet – allt större områden mutas in i Jämtlands län

– Ansökningarna har ökat kraftigt, säger handläggare vid Bergsstaten Anders Jakobsson.

I dagsläget finns det 53 gällande undersökningstillstånd i Jämtlands län.

Ett besked många prospektörer väntar på är resultatet av uranutredningen, som tillsatts av regeringen. Den skulle ha varit klar 15 maj, men har ännu inte presenterats.

Mycket talar dock för att förbudet mot uranbrytning kommer att tas bort.

Och signalerna om ett upphävande har inte gått prospekteringsbolagen förbi.

Jakten på uran har redan inletts. Det märks tydligt i Jämtlands län där nu allt större områden inmutas för prospektering.

Alunskiffer med höga uranhalter

Bland de som skaffat sig mineralrättigheter i länet dominerar två utländska bolag. Av bolagens interna information framgår att intresset inte bara är gäller batterimetaller utan också uran.

Det alunskiffer som har de högsta halterna av uran i Sverige finns bland annat i Jämtlands län, visar tidigare kartläggningar.

Ett undersökningstillstånd ger ensamrätt till att kartlägga geologin inom ett området i syfte att ta reda på om det finns någon brytvärd fyndighet där. Bergsstaten är den myndighet som fattar beslut om undersökningstillstånd.

Kraftig ökning av ansökningar

Under 2022 fick Bergsstaten in totalt 104 ansökningar om undersökningstillstånd i hela landet.

År 2023 var det mer än det dubbla: 242 stycken.

Och intresset ser ut att fortsätta öka, enligt Anders Jakobsson vid Bergssaten.

Av de totala antalet ansökningar 2023 avsåg 18 stycken prospektering i Jämtlands län.

Bara under första halvåret i år har det kommit in nästa lika många som under hela fjolåret: 16 ansökningar som gäller länet.

Av dessa ligger fortfarande nio kvar för beslut hos Bergsstaten. Bakom åtta av de nio står ett nybildat bolag, med en australiensare som enda styrelseledamot och juridisk konsult i Sundsvall, som verklig huvudman.