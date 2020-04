Samebyar kräver stopp för vargföryngring i länet

I den senaste rovdjursinventeringen från länsstyrelsen, från 2018/2019 beskrivs vargläget så här:

Det finns två vargrevir som gränsar mot Jämtlands län: Prästskogsreviret som delas med Gävleborg och Västernorrland är en familjegrupp om minst fem djur. Krokvattnetreviret som gränsar mot Gävleborg är en familjegrupp om minst fyra djur.

Det fanns även tidigare ett revirmarkerande par i Tandsjön, men de vargarna är avlivade genom skyddsjakt.

Förutom det fanns det sex ytterligare bekräftade vargar i länet.

Det kommer även in vargar söderifrån in i länet. Under vintern 2019/2020 har 14 vargar fällts i skyddsjakt, när det skett skada på rennäringen.

Källa: Länsstyrelsen i Jämtlands län