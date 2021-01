Ytterligare 65 coronasmittade i länet

Just nu vårdas elva personer för covid-19 på sjukhus varav två ligger på intensivvårdsavdelningen. Enligt regionens statistik har totalt 5 775 fall av coronasmitta konstaterats i länet under pandemin.

Under vecka 2-3 har 220 nya fall av smittan konstaterats i Östersunds kommun, vilket är det högsta antalet i länet. Även i Strömsund har man sett en större smittspridning under samma period, där har 74 nya fall konstaterats. Lägst antal nya fall under de gånga veckorna har det varit i Ragunda kommun, där sju personer bekräftats smittade.



Regionen har dock endast statistik vad gäller människor som testat sig för viruset och mörkertalet kan vara högre. För att få en så tydlig bild som möjligt uppmanar regionen alla med symptom att testa sig. I klippet nedan berättar biträdande smittskyddsläkare Annika Ersson mer: