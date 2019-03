Åklagare granskar Löfdahls lägenhetshyra

– Det finns förnärvarande ingen misstanke om brott. Beslut om jag ska inleda en förundersökning kommer sannolikt att kunna fattas under den närmaste månaden, säger Bengt Åsbäck i ett pressmeddelande.

I förutredningen kommer åklagaren nu hämta in uppgifter om riksdagens regelverk när det gäller hyressättningar. Han kommer också att ta in den information som finns under vilka förutsättningar som ersättning har betalats ut i detta fall, samt om det har varit känt att bostaden hyrts av en nära anhörig.

Ändrade ersättningen

Aftonbladet avslöjade i måndags att L-toppen Emma Carlsson Löfdahl hyrde sin makes bostadsrätt i Stockholm med avgift på 2 500 kronor för 13 000 kronor och tog ut maximal ersättning från riksdagen. På så sätt har hon varje månad fått ut 8 600 kronor från skattebetalarna.

Under tisdagen meddelade Emma Carlsson Löfdahl på sin Facebook-sida att hon bett riksdagsförvaltningen att med omedelbar verkan ändra hennes ersättning till enbart den summa som motsvarar avgiften till bostadsrättsföreningen.