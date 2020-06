Allvarlig JO-kritik mot Gnosjö för inlåsning på LSS-boende

Under förra sommaren granskade SVT Nyheter Jönköping förhållandena på det kommunala LSS-boendet i Gnosjö där funktionshindrade Alexander bott tillsammans med personal under flera år. Alexander som lider av svår social problematik och omfattande självskadebeteende har tillsyn dygnet runt. SVT:s granskning visade bland annat att en tidigare anställd hade anmälts för misshandel av Alexander och en annan tidigare anställd berättade hur man brukade låsa in honom.

Oanmäld inspektion

Efter att även Uppdrag Granskning uppmärksammat fallet gjorde JO i våras en oanmäld inspektion. I det uttalande som myndigheten nu presenterat riktas allvarlig kritik mot Gnosjö kommun för hur Alexander hållits inlåst större delen av dygnet och bara fått lämna hemmet för kortare promenader och bilutflykter. Enligt kommunen var syftet med inlåsningen att hindra Alexander från att rymma eller skada sig själv.

Frihetsberövad utan lagstöd

Även om JO inte ifrågasätter att åtgärden har skett i all välmening, så menar man att det har inneburit ett frihetsberövande som inte är förenligt med LSS, och att Alexander inte kunnat lämna boendet när han velat.

”Även om personalen ansåg att åtgärden varit nödvändig, kan jag konstatera att de på en direkt fråga inte kunde svara på vad de trodde skulle hända om brukaren inte var inlåst. Det framstår därmed i mina ögon som man inte haft riktigt klart för sig varför denna mycket långtgående åtgärd vidtogs”, skriver JO Thomas Norling.

”Det innebär att brukaren har varit frihetsberövad utan lagstöd i flera år”

Gnosjö kommun säger till SVT Nyheter Jönköping att man ännu inte har hunnit gå igenom JO:s uttalande och därför vill avvakta med att kommentera.

Fotnot: Alexander, som egentligen heter något annat, bor numera i en annan kommun.

I klippet nedan visar en före detta anställd hur man låste in ”Alexander”.