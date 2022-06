Cabonline förlorade upphandlingen – överklagade och sänkte priset

– Vi gör alltid en marknads- och konkurrensanalys inför alla våra anbud, svarar Sasa Vejzovic, Cabonlines regionchef.

Anbuden lämnades in under våren 2019. Då angav Cabonline ett pris på 34,21 kronor per elevkilometer, alltså antalet kilometer som taxin kör med barn i bilen. Övriga anbud låg mellan 26 och 28 kronor, vilket gjorde att Jönköpings kommun valde ett billigare alternativ.

Kommunen fick göra om upphandlingen

Men Cabonline överklagade och hävdade bland annat att konkurrenterna inte hade den erfarenhet som krävdes. De fick rätt i förvaltningsdomstolen och Jönköpings kommun fick göra om upphandlingen. Då var alla bolags anbud offentliga.

I den nya upphandlingen hade då Cabonlines pris minskat med 30 procent, till 23,90 kronor per elevkilometer.

– De problemen vi har med skolskjutsarna är inte på grund av att ersättningen från kommunen är för låg. Det är andra faktorer som brist på förare och svårt att få tag i nya bilar, säger Sasa Vejzovic.

Men flera taxichaufförer som SVT varit i kontakt med säger att det inte är ovanligt att man ”bommar” en resa, alltså trycker bort den, för att ersättningen blir för dålig.

– Den bilden delar inte jag, säger Sasa Vejzovic.

Orimligt lågt anbud

Kommunen är skyldig att ifrågasätta ett anbud med misstänkt låga priser. Men det gjordes inte i det aktuella fallet.

– När det gäller upphandlingen Specialresor med taxi för förskole-, grund- och gymnasiesärskola Jönköping så ansåg vi i detta fall inte att lämnat pris var onormalt lågt utan lågt. Därav har vi inte ställt någon fråga till Taxi Väst AB, säger Annika Elm, upphandlare på Jönköpings kommun.

Det nuvarande avtalet började gälla i augusti 2020. Under hela avtalsperioden har taxibolaget haft stora problem med förseningar och förseelser. Efter att SVT började granska taxiavtalet utfärdade Jönköpings kommun viten. Sammanlagt handlar det om viten på över 1,2 miljoner kronor under april och maj. Inga viten har utfärdats tidigare.

