Efter skyfallet: Källare översvämmade och gator underminerade

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat intensivt tillsammans med kommunens VA-avdelningen för att för att tömma källare och göra gator körbara och säkra. Under morgonen hade de 32 pågående ärenden, sammanlagt har det enligt kommunen kommit in mellan 200-300 ärenden.

Under måndagskvällen uppmanade kommunen Tranåsborna från att köra bil, nu under morgonen kvarstår den uppmaningen då risken fortfarande är stor att man fastnar i stora vattensamlingar, ett antal vägar är avstängda eller underminerade. Se faktarutan nedan.