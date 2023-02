Klagomålen på skoltaxi i Jönköping fortsätter – över en miljon i viten under hösten

Under höstterminen har Cabonline betalat 1 058 000 kronor i viten. Trots det har problemen varit så omfattande under vårterminens första veckor att minst tre familjer sagt upp skoltaxin under januari. Ändå hävdar kommunen att det börjar bli bättre.

– Vi mäter det i antalet utfärdade viten. I början av höstterminen var det hundra viten i månaden, nu är det runt tjugo, säger Claes Tidanå, chef för samordningsenheten på utbildningsförvaltningen.

Orkar inte anmäla

Men till klagomålshanteringen kommer det fortfarande in rapporter om förseningar från skolpersonal, elever och föräldrar. Flera familjer har valt att inte ha hämtning på morgonen, utan bara enstaka eftermiddagsturer. Och flera föräldrar säger att de inte längre orkar hålla på och anmäla.

– Jag har varken tid eller energi att lägga på att skicka in klagomål, säger Jonas Juel, som nu sagt upp turerna.

Hans dotter blev i hämtad i tid vid bara ett fåtal tillfällen, men hos kommunens handläggare såg det ut som om turerna löpte på väl. Cabonline har nämligen ingen skyldighet att meddela om de inte hämtar någon elev. Det gör att kommunens handläggare inte vet hur stort problemet är.

– Mina handläggare har daglig kontakt med föräldrar, så vi vet hur det är, säger Claes Tidanå.

Cabonline medger att de haft vissa problem under hösten, men att det ska vara löst nu.

Nytt avtal 2024

Redan nu pågår förberedelser inför det nya avtal som ska börjar gälla höstterminen 2024. Dit är det ett och ett halvt år. Claes Tidanå säger att utbildningsförvaltningen tillsammans med upphandlingsenheten har kommit fram till att gällande avtal är det bästa för verksamheten.

Så trots att Cabonline gång på gång bryter mot avtalet och redan i våras hade uppfyllt alla kriterier för att sägas upp så får de fortsätta skjutsa barnen till skolan.

Se hela vår granskning här

SVT Nyheter har varit i kontakt med ett av företagen som lämnade anbud på det nuvarande avtalet, men som förlorade. Enligt företagets vd, Allan Hassanson, SweTaxi har kommunen inte hört av sig:

– Vi skulle kunna ta över delar av avtalet omgående och hela avtalet om sex månader, säger han.

I klippet berättar Claes Tidanå varför Cabonline får fortsätta köra skolbarnen.