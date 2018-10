Nedåt för nyföretagandet i Jönköpings län

Samtidigt har nyföretagandet i landet som helhet fallit med totalt 6,3 procent under året, visar nya siffror från Bolagsverket som Visma sammanställt.



Under tredje kvartalet startades 329 nya företag i Jönköpings län och under motsvarande period förra året gjordes 362 anmälningar om nya bolag.

Minskar för tredje kvartalet i rad

Mellan juli och september i år registrerades totalt 13 555 nya företag i Sverige. Det motsvarar en tillbakagång med 6,5 procent jämfört med motsvarande period förra året, när 14 504 nya företag startades.



Det innebär också att nyföretagandet i Sverige minskar för tredje kvartalet i rad och att den negativa trend som inleddes 2017 fortsätter.