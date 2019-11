Hundratals miljoner på parkeringsavgifter

Länet får in allt mer pengar på parkeringsavgifter. Jönköpings kommun är den kommun i länet som får in mest pengar, 365 miljoner kronor under de senaste fem åren. Det visar en granskning som Sveriges Radio gjort.

Det kan jämföras med Värnamo som samlade in knappt två miljoner kronor under samma period och regionen 15 miljoner kronor.

I Värnamo kommun gör man ingen vinst på sina avgifter, det gör man däremot i Jönköpings kommun där hälften av den årliga vinsten på 80 miljoner går tillbaka i kommunkassan. Trots detta planeras en avgiftshöjning i Jönköping under 2021.