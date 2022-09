Taxichauffören: Kommunen har upphandlat ett för billigt avtal

Som SVT berättade under måndagen har problemen med Jönköping kommuns skoltaxi fortsatt. Bara under höstterminens första dagar kom taxin för sent, eller inte alls, vid minst 98 tillfällen.

Flera chaufförer har hört av sig till SVT Nyheter Jönköping och berättar att det inte är ovanligt att de bommar en resa, eller sätter sin bil i pausläge och då inte finns tillgänglig att köra.

Föräldrar och skolpersonal skäller

Varje dag kör Cabonline drygt 160 barn till och från skolan i så kallad skoltaxi.

– Det är barn som skriker och kissar ner sig, föräldrar och skolpersonal som skäller på oss för att vi är sena. Om det då är en kort resa så är det helt enkelt inte värt det. Då sätter jag hellre min bil på paus istället. Det blir för mycket huvudvärk för för lite pengar, helt enkelt, säger Anders, som vill vara anonym.

Cabonline har jobbat med att få till fasta slingor till vissa av eleverna, men varje morgon finns det ett antal turer som inte är bokade i förväg. Första och andra skoldagen på höstterminen handlade det om 34 resor.

Bommar resor

En kortare körning kan ge en hundralapp i ersättning. Det gör att flera av turerna ses som mindre attraktiva och då ”bommas” av föraren. Det innebär att turen går över till någon annan.

Även de chaufförer som har fasta slingor har svårt att hinna med, vilket gör att de kan tvingas bomma en resa, för att hinna med.

Martin Khammo är en av de chaufförer som inte fått någon fast slinga och därmed tvingas ta de korta, mindre lönsamma turerna. Han säger själv att det är anledningen till att hans taxirörelse nu gått i konkurs.

Vill inte att barnen ska bli lidande

Martin säger att han är inte en av de som bommar resor.

– Jag har själv barn och jag vill inte att skolbarnen ska lida. I grunden är ju det här kommunens fel som har upphandlat ett så billigt avtal, säger Martin Khammo.

Men det här är ju ert jobb – ska man inte förvänta sig att ni tar ansvaret att köra barnen till skolan?

– Jag vet att detta är mitt jobb, men jag måste kunna få rimligt betalt, säger Anders.