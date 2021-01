Vårdpersonalen i början av krislägesavtalet: ”Oroliga”

Erica Sund, narkosjuksköterska, jobbar normalt sett 90 procent av en heltid på 38 timmar per vecka. Krisavtalet innebär att hon jobbar 48 timmar per vecka och i snitt har en dags ledigt per vecka.

Oro inför framtiden

Julia Frick, intensivvårdssjukssköterska, har en liknande situation. Normalt jobbar hon 38 timmar på en heltid, nu gäller 48 timmar per vecka, och ibland ännu mer.

– Vi har en fantastisk arbetsgrupp och peppar varandra i den här tuffa situationen. Men vi är ändå oroliga för vad som händer efter de fyra veckorna när krisavtalet går ut, säger Julia Frick.

I klippet hör du sjuksköterskorna Julia Frick och Erica Sund berätta om sin oro för vad som händer efter krisavtalets fyra veckor.