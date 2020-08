Efter vargattackerna: Djurägare önskar mer stöd från länsstyrelsen

Under en veckas tid skedde tre angrepp på får i länet och under förra veckan beslutade länstyrelserna i Jönköpings och Västra Götaland om skyddsjakt på varg, något som sattes på paus under tisdagen.

Jirka Bärnlund Fors är fårbonde utanför Åsenhöga i Gnosjö kommun samt ordförande i Föreningen Svenska Allmogefår. De arbetar med att bevara den utrotningshotade fårrasen. För att kunna göra det arbetet är det enda säkra sättet ett rovdjursavvisande stängsel, något som Jirka tycker blir orättvist.

– Vi har stängslet för att hålla våra djur inne, inte för att skydda att andra djur ska kunna ta sig in, säger han.

Länsstyrelsen täcker inte kostanden

Jirka Bärnlund Fors beräknar att ett sådant rovdjursavvisande stängsel skulle kosta honom omkring 350 000 kronor och länsstyrelsen betalar som mest ut 50 kronor per löpmeter. Vilket enligt Jirka Bärnlund Fors inte skulle täcka en tredjedel av kostanden.

Skulle ni kunna ge bidrag i den mängd som det kanske kan behövas?

– Mycket av pengarna kommer från EU-fonder som inte har någon långsiktig finansiering men det kommer förhoppningsvis nya pengar om något år, säger Henrick Blank som är enhetschef på landenheten på länsstyrelsen i Jönköpings län.

