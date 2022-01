Covidspridningen i Norrbotten – så ser det ut i din kommun

I dag, 31 januari, meddelar regionen att ytterligare 1 443 (fredag 552, lördag 392, söndag 529)personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 41 814 har konstaterats vara smittade i Norrbotten.

Just nu vårdas 23 personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav 3 på C-IVA.

Totalt 301 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början.

Kod Brun i Arvidsjaur

Värst drabbat just nu sett till antal invånare är Arvidsjaur. Det togs 139 positiva test under förra veckan vilket motsvarar en incidens på 22,6 per tusen invånare.

Gällande vården kommenterar smittskyddsläkare Anders Nystedt läget så här:

– Belastningen på slutenvården avseende covidfall ligger stabilt och noteras hög. Många som läggs in är ovaccinerade. Vi ser också fler äldre som inte fått sin tredje dos som behöver sjukhusvård. En tydlig andel patienter ligger också inne för annat än covid-19, men bär på viruset, skriver han i rapporten.

Så många testades

Under vecka 4 testades 10 280 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 4 080 av dessa (39,7 procent) testades positivt för covid-19. Till och med vecka 3 har 200 688 personer (91 procent) fått en dos vaccin mot covid-19 och 196 218 personer (89 procent) har fått två doser. (Källa: Folkhälsomyndigheten).

