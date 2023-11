Miljardkostnad om inget görs åt hyrpersonalen i Norrbotten

Socialdemokraterna och Moderaterna har enats om att ta gemensamma tag och att ha en samsyn kring problematiken med hyrpersonal.

Regionrådet Anders Öberg (S) håller fram att verksamheten ska konkurrera med marknadsmässiga löner och anställda ska också ha möjlighet till kompetensutveckling och andra personalförmåner.

”Hundpassen” till anställda

– Vi vet att det varit bekymmer med schemalösningar och möjlighet till delaktighet. Nu ser vi att vi har redskap för att börja jobba med de frågorna, säger han.

Han fortsätter:

– Vi har haft en situation att när bemanningsföretagen haft sina pass, så har våra egna medarbetare fått ta ”hundpassen”. Den ordningen ska vi inte ha. Vi ska använda bemanningsföretagen när vi har toppar och utmaningar.

Rädd för ”smittorisker”

Oppositionsrådet Lina Frohm (M) menar att det finns en ”smittorisk”:

– För fyra år sedan hyrde vi inte in några sjuksköterskor över huvud taget, och tidigare var det bara stafettläkare som hyrdes in. Gör man inte något åt exempelvis arbetsmiljön, så att man trivs att vara anställd av region Norrbotten, så är risken att vi snart måste hyra in undersköterskor och biträden också.

I klippet berättar regionrådet vad som gjort det lättare att rekrytera till helgpassen.