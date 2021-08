Oro efter andra våldsdådet i Luleå på kort tid

De boende i Kuststad har idag försökt att tvätta bort blodfläcken utanför deras lägenhetshus. Det har inte lyckats och folk tar en omväg förbi fläcken. Brottoffret har förts med helikopter till sjukhus och skadeläget är oklart.

Brutalt våld mitt på ljusa dagen

Händelsen inträffade vid åttatiden på fredagskvällen och Adam Boman stod och lagade sen kvällsmat. Hör hans reaktioner i videon ovan.

Oro bland de boende

Förra fredagen sköts en 25-årig kvinna till döds i Notviken och igår kväll attackerades en man av en maskerad man med ett tillhygge. De flesta som SVT pratar med på platsen frågar sig vad som håller på att hända med Luleå. Polisens inställning är att gårdagens attack är en isolerad händelse.

Gripen i förhör

Polisen har under förmiddagen gripit en misstänkt gärningsman under lugna former. Förhör kommer att hållas varefter åklagare ska fatta beslut om mannen, som är i 30-årsåldern, ska anhållas eller inte.

Olagligt sprida video från överfallet

Filmat material på fredagens händelse har florerat i sociala medier. Polisen vill därför påminna om att det kan vara brottsligt att sprida sådant material då det kan handla om olaga integritetsintrång.