Platsen där renar jagades kan vara identifierad

– I tisdags kom det in en anmälan där man ska ha identifierat platsen där det hände. Det ska vara i trakterna kring Arjeplog, säger Inge Barsk, förundersökningsledare vid Polisen i Region Norr, skriver Sameradion & SVT Sápmi.

Platsen identifierad

Det är Semisjaur-Njargs sameby i Arjeplogs kommun som gjort polisanmälan efter att ha identifierat platsen fem km öster om Jäkkvik. Samebyn menar att händelsen är både djurplågeri och brott mot §94 rennäringslagen.

– I vår värld är det inte okej att göra så här men det blir intressant att se hur polis och åklagare handskas med det här. Sverige skryter ju om att ha den strängaste djurskyddslagen, få se om renen räknas in där. Att det finns folk som beter sig på det här sättet mot våra renar är ju något som vi är medvetna om. Den här händelsen lär ju bara vara toppen av ett isberg, säger Anders Erling Fjällås, ordförande i Semisjaur-Njargs sameby.

Förundersökning

Polisen i Region Norr arbetar just nu med förundersökning angående det videoklipp i förra veckan där en lastbilschaufför drev renar efter en väg i hög fart och sedan lade ut händelsen på sociala medier. Just nu pågår informationshämtning och när all information är insamlad kommer chauffören att kallas till förhör. Händelsen har blivit polisanmäld av flera olika personer.