Stora nedskärningar väntar i Region Norrbotten

Under 2020 ska region Norrbottens ekonomi vara i balans och det betyder att över 700 miljoner kronor måste sparas in under de närmaste tre åren.

– Vi har en jämförelsevis hög kostnadsnivå som dessutom ökar. Intäkterna ökar däremot inte i samma takt och det betyder att gapet mellan intäkter och utgifter blir allt större, säger regionens ekonomidirektör Tarja Lepola.

All verksamhet ses över

I förslaget till strategisk plan för året närmaste tre åren framgår att alla verksamheter kommer att ses över, däribland innehållet på de fem sjukhusen och primärvårdens organisation samt lednings och stabsorganisationen.

Satsar ändå på nya MR-kameror

Däremot står vallöftena fast om att köpa in två MR-kameror till och bemanna upp en organisation kring dessa, lönesatsningar på omkring 50 miljoner kronor och införandet av ortsplacerade sjuksköterskor.

– Vi kommer att behöva göra val där vi både sparar och satsar under de närmaste åren, säger regionrådet Kenneth Backgård (NSJP) i ett pressmeddelande.

Att den ekonomiska utvecklingen går åt det här hållet är dock ingen nyhet för landstingspolitikerna.

– Den här utvecklingen har vi sett under en längre tid. Vi har jämförelsevis höga kostnader bland annat på grund av befolkningsutvecklingen och att vi har ett vidsträckt län med fem sjukhus. Lönekostnaderna ökar men statsbidragen räknas inte upp med inflationen, säger ekonomidirektör Tarja Lepola.