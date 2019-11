Roland Boman (FJK) ifrågasätter om Vattenfallshuset i Jokkmokk kommer att bli av. Foto: MAF Arkitektkontor/SVT

Vattenfallshuset i Jokkmokk har lagts på is

Den omdebatterade Vattenfallshuset i Jokkmokk har lagts på is under tiden som kommunledningen förhandlar med den statliga energikoncernen.

– Just nu är det ingenting som tyder på att det blir av, säger Roland Boman (FJK).

Oppositionsledaren för Framtid i Jokkmokks kommun vill att kommunledningen bekänner färg i frågan på måndagens fullmäktigemöte. Kräver svar på tre frågor Hans interpellation om Vattenfallshuset ska behandlas och kommunalrådet Robert Bernhardsson kommer att besvara tre frågor. Varför har kommunen inte kommit igång med bygget?

Vad säger den tänkta hyresgästen om förseningen?

Vad tyder på att bygget överhuvudtaget blir av? ”Står still” Förseningen beror främst på att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tvingades söka stöd hos Sverigedemokraterna för att få igenom projektet i bantad form. Den kommunala notan ska sänkas från 112 till 93 miljoner kronor fastighetsförvaltningen jobbar bland annat med att minska antalet parkeringsplatser och att byta ut plåttak mot papptak. – Det är trist att det står still. Det pratas mycket, men det händer lite i Jokkmokk och nu borde kommunen ta ett omtag och kanske resonera med oss om vårt förslag. Man kan inte ta bort 20 procent av en investering och säga att det ska vara samma hus, säger gruppledaren Roland Boman (S). För samtal Roland Boman menar att samma regler ska gälla för Vattenfall som för andra företag i kommunen. – Vi vill att de ska betala investeringen på tio år med förhöjd hyra och när huset är betalt blir det lägre hyra. På så sätt behöver kommunen inte ta någon ekonomisk risk, säger han. Investeringen har flyttats fram i budgetenj till 2021, om den nu alls blir av. – Som det är nu för den tänkta hyresgästen Vattenfall och fastighetsägaren Jokkmokks kommun fortsatta samtal och jag känner mig trygg med att vi kommer att komma överens och säkerställa den här satsningen, säger kommunalrådet Robert Bernhardsson (S). Kommer Vattenfallshuset att bli av? – Vi får återkomma till det, men det är en framåtsyftande satsning som är ännu mer angelägen i dag jämfört med för ett år sedan, säger han. Dela Dela

