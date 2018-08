P-O Staberyd, chef Nerikes brandkår. Foto: Monika Bruhn/SVT

Brandchefen: ”Kommer bli dyraste året någonsin”

Under årets sju första månader ryckte Nerikes brandkår ut på sammanlagt 73 fler skogsbränder än under ett normalt år. Sommaren och dess torka har varit hektisk och just nu sammanställs hur mycket bränderna kommer kosta.