Besparingar har redan lett till allvarligt missförhållande på Muttern

Bara några veckor efter att stödboendet Muttern i Degerfors tagit bort nattpersonalen anmäler nu personalen i en Lex Sarah-anmälan att beslutet fått allvarliga konsekvenser för en av de boende.

– Vi har tagit emot anmälan och startat en utredning, säger socialchef Ingmar Ångman på Degerfors kommun. Därefter kommer vi att sätta in lämpliga åtgärder.

Skjutsas varje kväll till annat boende

Anmälan gäller en person som ofta lider av ångest nattetid och som sedan sedan början av mars varje kväll skjutsats till en provisorisk jourlägenhet på ett LSS-boende för förståndshandikappade där det finns nattpersonal. På morgonen skjutsas personen tillbaka till sin bostad på Muttern.

Det har enligt anmälan fått till följd att personens ångest och osäkerhet ökat enormt. Personalgruppen menar att detta är ett stort missförhållande som man är skyldig att rapportera om.

– Det säger sig självt att det inte är en hållbar lösning att inte få sova hemma, säger Ingmar Ångman. Man måste kunna få vara i sin bostad dygnet runt. Men personen ville själv pröva den här lösningen först.

Kan bli aktuellt med flytt

Vilka åtgärder som kommer att sättas in vill han inte gå in på men att sätta in nattpersonalen på Muttern igen är inte aktuellt.

Kan det bli aktuellt att flytta personalen till ett annat boende permanent?

– Det aktuella fallet kan jag inte uttala mig om, säger Ingmar Ångman, men rent teoretiskt kan det ju vara en lösning.