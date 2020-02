Brottsoffer och anhörigas rättigheter i fokus

Helena Bandh har bara jobbat på brottsofferjouren i Örebro län i ett år. Här jobbar två personer heltid och en person halvtid. Utöver det finns runt 20 vittnesstödjare och 15 stödpersoner.

– Vi är inte utbildade terapeuter, jurister eller poliser utan medmänniskor. Vi guidar och berättar om vad som kan hända i en rättsprocess, hjälper till att kontakta olika instanser och har stödsamtal, fast på en medmänsklig nivå, säger Helena Bandh.

Informerar om organisationen

Internationella brottsofferdagen syftar till att belysa brottsoffrens situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med brottsoffer.

Brottsofferjouren i Örebro län har synts ute i olika delar av länet under lördagen, bland annat på biblioteket i Lindesberg, på Ica i Degerfors och på torget i Fjugesta. Den som vill har kunnat komma förbi och ta en fika, tända ett ljus och skänka en tanke till personer som utsatts för brott.

Ständigt behov av volontärer

Organisationen informerar också om vad det innebär att vara volontär på brottsofferjouren, eftersom det är något de är i ständigt behov av.

– Man gör skillnad som volontär och medmänniska, det är min upplevelse, säger Helena Bandh.

70 procent brottsofferjourens ärende inkommer via polisen. En typ av brott som Helena upplever ökar är bedrägerier via nätet, dels att personer luras till att investera i något för att sedan få pengar tillbaka, men även personer som luras in i vad man tror är en romans.

– Det är inget man vill prata med någon annan om, då har vi en jättestor funktion och fylla och hjälpa till i vad man själva kan göra.