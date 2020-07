De har sommarjobbat med att utveckla offentliga platser i Örebro

Friluftsområdet Karlslund, ett område kring Örebro slott och naturreservatet Oset. Det är områden som varit föremål för analys när ungdomarna under tre veckors tid sommarjobbat med att ta fram förslag på hur de kan göras tryggare och mer attraktiva för ungdomar att besöka.

– Det har varit väldigt intressant och spännande. Jag tror att det är ett väldigt ovanligt sommarjobb, till skillnad mot att rensa ogräs och sånt, säger Josefine Danneborn som arbetat med Oset.

Vill ha kiosk och fler grillplatser

En slutsats de som arbetat med Oset kommit fram till är att det inte finns så mycket för ungdomar att göra på området som det ser ut just nu. En kiosk med generösa öppettider och bättre belysning är två förslag som kommit fram.

– Vi har bland annat tänkt att det vore bra med ljusspår för att göra det tryggare på kvällarna. Fler sittplatser och grillplatser skulle också göra det mer bekvämt, menar Gabriel Lahdo.

Svårt att få in synpunkter

Projektet Summer College, som ryms inom ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet som kallas ”Linje 14”, syftar till att inspirera ungdomar att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet. Under tre veckor ska ungdomarna få känna på hur det är att vara universitetsstudent.

Ungdomarna har fått ta del av föreläsningar och ett idéutvecklingsprogram på campus och utifrån det arbetat med att utveckla de tre områdena, vilka tilldelats av kommunen.

– Det är platser kommunen vill förändra, men där de känner att de inte får in åsikter från just ungdomarna. Eftersom vi har ungdomar på plats här under Summer College passade det bra att vi samarbetade med just det här, säger Nadin Aldeeb, aktivitetssamordnare i Linje 14.

Se Gabriel och Josefine berätta om sommarjobbet i klippet ovan.