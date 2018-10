Digitala hjälpmedel för eleverna i Nora

I dag fick sjundeklassarna på Karlsängskolan varsin egen surfplatta.

– Det är viktigt att våra elever får använda moderna hjälpmedel, surfplattor eller datorer är ju verktyg precis som pennor och material som man har i skolan. De ska ju rustas för ett kommande skol- och arbetsliv, säger Monica Aspemyr, rektor på Karlsängskolan.

Hjälp med läs och språkinlärning

Man hoppas att det digitalt hjälpmedlet ska förbereda eleverna för framtiden, både när det kommer till vidare studier och arbetslivet men man hoppas också att det ska kunna användas som just ett hjälpmedel.

– Många har lite problem med läs- och språkinlärning och vi har ju appar som kan underlätta rejält för dem. Till exempel inläsningstjänst där man kan lyssna på läromedel och just en sådan app tror jag kommer hjälpa eleverna väldigt mycket, säger Per Eklöf, lärare på skolan.

Denna årskurs sjundeklassare blir de första att få en egen surfplatta och den får de behålla under sina tre år, nästa år får nästa kull sina plattor och så fortsätter det.

Begränsat med appar

Eleverna kan bara ladda hem de appar som skolan beslutat om. Och för att undvika problem eller störningsmoment med det nya läromedlet finns det appar för lärarna.

– Surfplattorna är ju uppkopplade hela tiden så det kan ju vara så att det blir lite roligt att surfa på andra saker under lektionsitd, men vi har tillgång till en app så att läraren i respektive klass kan styra över vad eleverna får göra på plattorna under lektionstid, så det går att begränsa dem till skolarbetet, säger Per Eklöf.