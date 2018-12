Foto: TT

Kvinna rånades på bil av maskerade män

En kvinna som just parkerat sin bil i Örebro blev under natten till söndagen rånad under pistolhot av maskerade män. De tvingade till sig bilnycklarna och försvann från platsen i bilen.

Larmet om händelsen kom klockan 00:22, natten mot söndagen. En kvinna ringde och uppgav att hon rånats på sin bil av två maskerade gärningsmän på Hertig Karls Allé i västra Örebro. – Hon har precis hunnit parkera bilen när två personer med rånarluvor på sig kommer fram. De har ett pistolliknande föremål i handen och avtvingar henne bilnycklarna till bilen och försvinner i hennes bil, säger Tommy Lindh, presstalesperson vid polisen region Bergslagen. Under natten har polis sökt efter bil och gärningsmän under natten utan resultat. Brottsmisstanken är grovt rån. – Det finns inga vittnen vad vi vet. Men vi är förstås intresserade av uppgifter om någon sett något, säger Lindh. Dela Dela

