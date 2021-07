Planet som kraschade var inlånat för hoppvecka

Polisen har bekräftat att ”ett flertal” personer omkommit, men inga detaljer om hur många det rör sig om. Ombord på fallskärmshopparplanet fanns nio personer, åtta hoppare och en pilot.

Enligt Anna Oscarson, kommunikationsansvarig på Svenska fallskärmsförbundet var planet av modell ”DHC-2 turbo beaver”.

– Örebro fallskärmsklubb hade hyrt in det från Skåne. Vanligtvis hoppar man mest fallskärm på helgerna, men nu hade de hyrt in ett plan för att hoppa mer intensivt under hela veckan, säger hon.

– Våra tankar går givetvis till de anhöriga. Det som hänt är alldeles fruktansvärt, säger Anna Oscarsson.

Enligt SVT:s uppgifter är Svenska fallskärmsförbundet på väg till platsen för att bistå den lokala fallskärmsklubben efter olyckan.

Experten: Flygplanstypen har hög säkerhet

Flygsäkerhetsexperten Hans Kjäll beklagar olyckan:

– Det är naturligtvis beklagligt, en sån här händelse är tragisk och berör ofta unga personer, fallskärmshoppare, säger Kjäll i SVT:s direktsändning.

- Vad vi vet är att det är en turbinmotorförsett kanadensisk-tillverkat flygplan av typen Beaver som var utrustad för fallskärmshoppning och som var inlånat från en fallskärmshopparklubb i Skåne. Vi vet att det havererade från en ganska låg höjd, strax efter start, säger Hans Kjäll.

– Det är en gammal beprövad konstruktion, motorn är förbättrad över tid. Flygplanstypen har en väldigt hög säkerhet.

Löfven: Sorg och bestörtning

Statsminister Stefan Löfven (S) skickar sina tankar till de anhöriga till offren i torsdagskvällens dödliga flygkrasch i Örebro.

”Det är med stor sorg och bestörtning jag i kväll har tagit del av de tragiska uppgifterna om flygkraschen i Örebro”, säger Löfven i ett skriftligt uttalande till TT.

”Jag tänker på de drabbade, på deras familjer samt nära och kära i denna mycket svåra stund. Jag vill uttrycka mitt djupaste deltagande i deras sorg”, skriver Löfven.