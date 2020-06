Ministern: ”Restaurangutbildning ska bedrivas i Grythyttan”

– Jag har inte för avsikt att ändra regleringsbrevet som säger att restaurangutbildning ska bedrivas på Campus Gryhyttan. Därmed måste alltså utbildningen ges i Grythyttan.

Statsrådet Matilda Ernkrans (S) fick upprepa samma meddelande flera gånger under en interpellationsdebatt i riksdagen under måndagen.

Oro för en flytt

Bakgrunden är att Örebro Universitet startat en utredning kring Campus Grythyttan i syfte att stärka kvalitén på utbildningen och få fler studenter att söka sig dit.

Oron i bygden har varit stor för att det ska innebär att utbildningen flyttar Grythyttan, något som i så fall skulle få stora konsekvenser.

Ställde två frågor

Under måndagen besvarade därför Matilda Ernkrans (S), som är minister för högre utbildning, den interpellation bestående av två frågor som riksdagsledamot Helena Vilhelmsson (C) Från Nora som lämnat in:

Anser statsrådet att Campus Grythyttans verksamhet är ett nav för besöksnäring, måltidsutbildning, hållbarhet och företagsamhet som bör bevaras i Grythyttan? Om så är fallet, vad avser statsrådet att göra för att säkra upp Campus Grythyttan?

Bra att utbildningen utreds

Hon återkom flera gånger till det regleringsbrev dikterar var utbildningen ska bedrivas men underströk också att hon tycker att det är bra att Örerbo Universitet vill se till att utbildningen i Grythyttan inte bara finns där utan att den håller hög kvalitet.

– Om universitetet skulle komma fram till att man vill ändra i regleringsbrevet och flytta på utbildningen så är det en helt egen beredning, förklarade Matilda Ernkrans (S). Men någon sådan har inte kommit in.