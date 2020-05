Ny studie: HPV-testa kvinnor upp till 70 år

Idag testas kvinnor som kallas till cellprovtagning även för HPV-virus i Region Örebro län. Men det är viktigt att även kvinnor upp till 70 år testas för HPV.

– Man kan ha gått och tagit cellprov som varit normala men ändå ha den här virusinfektionen, säger Lovisa Bergengren, som är överläkare vid kvinnokliniken på USÖ och som också lett studien.

Varje år insjuknar cirka 550 kvinnor i livmoderhalscancer. Cancern orsakas av infektion med humant papillomvirus (HPV). Alla kvinnor, från 23 års ålder till 64, kallas för kontroll. Men många äldre kvinnor uteblir från provtagningarna och för att nå dessa prövades ett kompletterande självtest hemma i studien.

– Det fungerade väldigt bra, säger Lovisa Bergengren.

Efter studien har Region Örebro län beslutat om en så kallad ”cath-up” för alla kvinnor upp till 70 års ålder, för att förhindra att fall blir oupptäckta.

Självtest kan bli aktuellt för alla

Men i coronatider har alla tester på kvinnokliniken i regionen ställts in och nu har frågan om självtest hemma blivit aktuell. Detta sedan flera regioner ställt in sina provtagningar och tittar på möjligheten att låta kvinnorna testa sig själva under coronapandemin. Socialstyrelsen utreder just nu frågan, men har inte kommit med något besked.

I klippet ovan kan du höra Lovisa Bergengren berätta om sin forskning och om självtest hemma.