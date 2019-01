Regn ställde till det för snöröjningen i Örebro

Vid snöröjning ska Örebros gator och cykelbanor vara fullt framkomliga inom tolv timmar. När kommunen har alla styrkor inkallade – så kallad fullröjning – är ungefär 100 maskiner igång.

Under eftermiddagen och kvällen på onsdagen föll en hel del regn över Örebro. Och på natten frös vattnet till is när temperaturen letade sig ner under nollstrecket.

– Det här är inga roliga förhållanden. När vi plogar blir det bara slask och blask, och det fryser underifrån, säger Jonas Harrysson.

En vecka att städa

Enligt honom kommer det att ta en vecka att städa upp i stan, öppna infarter och ta bort vallar och snöhögar.

Cykelbanorna i Örebro har tre olika prioriteringar, där huvudcykelstråken prioriteras först. Det handlar om totalt 65 kilometer cykelvägar. På dem kör kommunen fem sopsaltmaskiner.