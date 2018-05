Så blev resultatet av vapenamnestin

Den tillfälliga vapenamnestin pågick mellan den 1 februari och 30 april i år.

En månad efter att den avslutats, har nu mängden vapen och ammunition som lämnades in till polisen räknats. Resultaten blev 12 133 vapen och 28 248 kilo ammunition i samtliga regioner. Flest vapen lämnades in i storstadsregionerna. I region Bergslagen, där Örebro tillsammans med Dalarna och Värmlands län ingår, lämnades totalt 1170 vapen och 2671 kilo ammunition in.

Totalt var det färre vapen som lämnades in under denna vapenamnestin än den förra år 2013.

– Det kan vara så att de föregående amnestierna har rensat upp bland de vapen som i störst utsträckning lämnas in under en amnesti, det vill säga gamla jaktvapen som dyker upp i dödsbon säger Joakim Norenhag, i ett uttalande på polisens hemsida.