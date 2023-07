Rusning efter restresor till värmen – så tycker örebroarna

– De kunder som väljer att boka sista-minuten är ju ute efter just sol och bad. Då föredrar man nog ändå ett hett Spanien framför ett regnigt Sverige, säger Michael Kapil, marknadschef på Ticket.

De populäraste semesterländerna är Spanien och Grekland, till klassiska resmål som Malaga, Alicante, Mallorca, Kreta och Rhodos. Men även Kroatien, Cypern och Turkiet är populära resmål.

Inga billiga restresor

Den höga efterfrågan i kombination med att resebolagen fortfarande inte har lika hög kapacitet som innan pandemin har drivit upp priserna på resor, och några billiga restresor finns inte för närvarande.

– Resorna till Spanien med avresa de närmaste veckorna kostar från 7000-8000 kr per person inklusive flyg och boende i en vecka, medan man kan hitta resor till Grekland och Turkiet från 5000-6000 kr per person. Men om man har möjlighet att skjuta upp resan till efter skolstarten i mitten av augusti så kan man däremot hitta resor för under 4000 kr per person, säger Michael Kapil.

